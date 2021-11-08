Заболеваемость COVID-19 в Новосибисрке выросла на 346 случаев в нерабочие дни

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В период нерабочих дней с 1 по 7 ноября в Новосибирской области коронавирусом заразились 2595 человек. Это на 346 случае больше, чем на предыдущей неделе.

В Новосибирской области в нерабочие дни выросло количество заболевших коронавирусом жителей. С 1 по 7 ноября оперативный штаб региона сообщил о 2595 новых случаях ковида, неделей раньше заражений было на 346 меньше — 2249 случаев.

Вырос и уровень смертности. С 25 по 31 октября по сводкам оперативного штаба Новосибирской обрати от COVID-19 умерли 93 человека. За нерабочую неделю — 94 человека.

Вопрос о продлении нерабочих дней в Новосибирской области правительство рассмотрит в понедельник, 8 ноября, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, на совещании в правительстве в понедельник, 25 октября, глава Роспотребнадзора области Александр Щербатов заявил о росте заболеваемости коронавирусом на 19%.

«Мы шестую неделю подряд наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом. Если на 38-й неделе было зафиксировано 1170 заболевших, то на прошлой неделе – уже 2316 человек. Рост – на 19 процентов, или на 373 человека», – сказал Щербатов.

В Новосибирской области действует режим ограничений — обязательное ношение масок, 50% заполнение залов в кинотеатрах и театрах, вход по QR-кодам на мероприятия с численностью более 100 человек, самоизоляция для граждан старше 60 лет, не привитых от коронавируса. Также в регионе проходит обязательная вакцинация для работников сферы услуг и госслужащих.