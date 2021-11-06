Продление нерабочих дней в Новосибирской области правительство обсудит 8 ноября

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В понедельник, 8 ноября, правительство Новосибирской области обсудит вопрос о продлении в регионе режима нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса.

Вопрос о возможном продлении нерабочих дней в Новосибирской области будет рассмотрен правительством региона в понедельник, 8 ноября. Решение будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в субъекте и с учётом предложений главного санитарного врача, сообщили в кабмине.

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области

На сегодняшний день нерабочие дни после 7 ноября официально продлены только в пяти субъектах России. Это Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области. В части регионов "выходные" продлили до 12 ноября, в части — до 15 ноября.

Что касается Новосибирской области, то в последнюю неделю отмечается резкий рост числа новых случаев коронавирусной инфекции. Если 1 ноября оперативный штаб сообщал о 334 заболевших, то 4 ноября в отчете фигурировала кратно большая цифра — 397. Высокой остаётся и смертность — ежедневно погибает более 10 человек.

Решение о продлении нерабочих дней каждый субъект принимает самостоятельно, ориентируясь на темпы вакцинации в регионе и показатели заболеваемости. На федеральном уровне "выходные" после 7 ноября не объявлялись.

Именно поэтому большинство новосибирцев сходятся во мнении, что продлять нерабочие дни в субъекте не будут. Особенно после того, как Минобр сообщил об окончании школьных каникул — по графику дети вернутся к учёбе 8 ноября.

Что говорят учёные о продлении нерабочих дней

По мнению новосибирского учёного Сергея Седых, одной нерабочей недели явно недостаточно для снижения темпов заболеваемости.

«Заболеваемость и смертность в Новосибирской области за нерабочую неделю не снизится, и с этим надо что-то делать», – заявил кандидат биологических наук Сергей Седых.

По его мнению, продолжительность локдауна должна составлять не менее месяца.

Ранее учёный уже отмечал, что для снижения уровня заболеваемости одного режима нерабочих дней мало. Требуется полный локдаун с запретом на посещение мест массового скопления людей.

«Семи дней локдауна явно недостаточно. Тем более нет уверенности, что в городе закроют все рестораны, фуд-корты, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Если люди все выходные будут гулять по общественным местам – эффект от таких мер будет незначительным», – заявил Сергей Седых.

По мнению эксперта, сдержать распространение коронавируса может только минимизация контактов между людьми и массовая вакцинация граждан.

Что думают жители о продлении локдауна

Между тем, больше половины жителей Новосибирской области выступают против продления локдауна и введения новых ограничений из-за коронавиурса.

«В Новосибирске меньше одной четвёртой части горожан высказались в поддержку жёстких антикоронавирусных мер», – говорится в исследовании портал SuperJob.

Что касается режима нерабочих дней, то каждый четвёртый сибиряк выступает за продление выходных. Всего в стране продлить локдаун хотят 26 % граждан. В Новосибирске процент горожан, которые не хотят продления нерабочих дней, практически самый низкий по стране.

Напомним, с 3 ноября губернатор региона отправил на самоизоляцию пожилых людей старше 60 лет.