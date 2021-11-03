Школьные каникулы в Новосибирске завершатся 8 ноября

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В Новосибирской области определились со сроками ноябрьских каникул для школьников. О финальном решении сообщили в штабе по COVID-19 при министерстве образования региона.

Школьные каникулы в Новосибирской области завершатся 8 ноября. Такое решение принято оперативным штабом при министерстве образования региона.

«Принято решение об организации учебного процесса с 08.11.2021 в соответствии с календарными учебными графиками образовательных организаций», — сообщили в штабе по COVID-19 при министерстве образования региона.

Все культурно-массовые мероприятия в образовательных учреждениях по-прежнему остаются под запретом до особого распоряжения.

Напомним, по данным на 31 октября, в школах Новосибирской области насчитывалось 212 больных коронавирусом — 179 детей и 33 взрослых. Для сравнения: неделей ранее только среди учащихся заболевших было 280. Хотя ситуация с заболеваемостью среди школьников и учителей улучшилась, в целом по области сказать того же нельзя. За последние сутки было выявлено рекордное число новых случаев.