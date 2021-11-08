Новосибирский учёный Сергей Нетёсов объяснил рост заболевших COVID-19 в разгар вакцинации

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Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов назвал пять причин, почему в регионе при 50% привитом населении продолжается рост заболевших коронавирусом.

По данным на утро 8 ноября в Новосибирской области суточный прирост по заболеваемости коронавирусом составляет 400 человек. При этом в ноябре 2020 года тоже наблюдается рост числа заболевших, но тогда за сутки выявляли 170-180 новых случаев. Молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов объяснил «МК в Новосибирске», почему этот показатель в два с лишним раза превышает тот, что был до начала вакцинации.

Массовая вакцинация стартовала в регионе в январе 2021 года, однако за это время число заболевших выросло более чем в два раза. Сергей Нетёсов считает, что такой всплеск в статистике можно объяснить и объективными, и субъективными факторами.

В первую очередь вирусолог напомнил, что ни одна вакцина не защищает организм человека на 100%. Судя по научным публикациям, «Спутник V» является лучшей российской прививкой от коронавируса, её эффективность составляет 92%.

Вторая причина роста заболевших – несоблюдение масочного режима. По словам Нетёсова, прошлой зимой люди ещё носили маски и носили их правильно. Однако в этом году вирусолог наблюдает противоположную картину.

Третьим фактором является то, что в августе 2021 года в Новосибирскую области пришёл дельта-штамм. По оценкам специалистов, сегодня им болеет более 90% заразившихся коронавирусом новосибирцев.

«Организм инфицированного новым вариантом вируса человека производит примерно в 50 раз больше вируса, чем прежний вариант. Поэтому он намного заразнее», – отметил вирусолог.

Четвёртая причина напрямую связана с предыдущей. Дельта-штамм более устойчив к вакцине, которую разработали для «уханьского» (исходного) варианта COVID-19.

И последний фактор – низкий уровень вакцинированных в Новосибирской области. По словам Сергея Нетёсова, в регионе до сих пор не достигнут необходимый уровень вакцинации для «блокировки» коронавируса.

«Опыт других стран, которые вакцинированы на 60-70 и 80% показывает, что реально ситуация начнет меняться, когда мы перевалим рубеж 65%. Это связано с тем, что репродуктивное число для нового варианта вируса — в районе 6-7. Столько человек в среднем заражает один инфицированный. Для того, чтобы это число уменьшилось до нужного для спада пандемии, надо, чтобы количество вакцинированных было примерно в четыре раза больше, чем непривитых. То есть в идеале 80% населения должно быть вакцинировано. А у нас сейчас и 50% нет», – отметил вирусолог.

В заключении Нетёсов заявил, что только с помощью прививки можно снизить продуктивность COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области закончились «ковидные каникулы», на этот период пришёлся рекорд по суточной вакцинации. За 2 ноября в регионе привились почти 16 тысяч человек.