Пик вакцинации в Новосибирской области в нерабочие дни пришёлся на 2 ноября

Фото Густаво Зырянова

В период «ковидных каникул» жители Новосибирской области наиболее активно шли на вакцинацию от коронавируса 2 ноября. Тогда, во вторник, за день привились почти 16 тысяч человек.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании в правительстве 8 ноября рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в нерабочие дни.

По его словам, больше всего жителей пришли в прививочные пункты 2 ноября (15 951 человек). Затем количество желающих вакцинироваться стало постепенно снижаться и уже 5-го числа составило 5 382 человека.

Подводя промежуточный итог прививочной кампании, Хальзов сообщил, что первый компонент вакцины в регионе получили 970 307 жителей, полностью прошли вакцинацию 831 055.

Напомним, что власти Новосибирской области вводили нерабочие дни, в частности, для наращивания темпов вакцинации. Однако в Минздраве региона 7 ноября констатировали, что процесс всё равно идёт недостаточно активно: привились только 50 % от необходимого количества жителей.