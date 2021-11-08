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общество

В Новосибирской области от COVID-19 привиты 50 % жителей

Фото В Новосибирской области от COVID-19 привиты 50 % жителей
Фото В Новосибирской области от COVID-19 привиты 50 % жителей

Фото Густаво Зырянова

По последним данным, в Новосибирской области привились от коронавируса только 50 % от необходимого количества жителей. Чтобы минимальный требуемый порог вакцинации был достигнут, нужно, чтобы было иммунизировано 60 % населения.

Вакцинация от COVID-19 в Новосибирской области идёт медленно, говорят в региональном Минздраве. По последним данным, привились всего 50 % от необходимого количества жителей. При этом для достижения минимального требуемого порога по вакцинации должны быть привиты 60 % населения.

«При ухудшении эпидситуации в регионе будут вводиться новые ограничения», — говорится в группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главного внештатного специалиста регионального Минздрава по иммунопрофилактике Татьяны Ивлевой, большинство вакцинированных не болеют. Попавших на больничные койки не более 2,5 %.

Кроме того, привитые переносят болезнь гораздо легче, отметила она. Это подтвердил анестезиолог-реаниматолог Бердской центральной городской больницы Павел Булычев.

Напомним, что темпы вакцинации в Новосибирской области увеличились в прошедшие нерабочие дни. Это отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Замгубернатора Юрий Петухов ранее заявлял, что больше всего этому способствовало введение обязательной вакцинации для ряда категорий жителей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
вакцинация
прививка
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