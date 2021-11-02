В Новосибирской области темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 5 раз

Фото: Минздрав Новосибирской области

Темпы вакцинации от коронавируса в Новосибирской области выросли в 5 раз после того, как её сделали обязательной, сообщил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

Введение обязательной вакцинации в Новосибирской области принесло свои плоды. Прививаться жители стали в разы чаще, отметил первый замгубернатора региона Юрий Петухов.

«28 октября мы вышли на показатель вакцинации 16 965 привитых в день — это хороший результат. Если мы так продолжим, то быстро дойдём до хороших показателей коллективного иммунитета. То есть с момента объявления обязательной вакцинации, с 12 октября, темп вакцинации вырос в 5 раз — с 3346 до 16 965 человек в день», — сказал он в интервью HГС.

По мнению Петухова, эти цифры будут увеличиваться и дальше. Дефицита вакцин в регионе нет, заверил замгубернатора. В запасе есть порядка 245 тыс. доз первого компонента и 343 тыс. второго.

То, что вакцинация стала проходить активнее, заметили многие жители. Новосибирцы начали сталкиваться с трудностями при записи на прививки через «Госуслуги», а также скапливаться в очередях в пункты вакцинации в торговых центрах.

Напомним, Сиб.фм 29 октября в серии фото показывал, сколько желающих привиться было в трёх городских ТРЦ днём.