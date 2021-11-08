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Онкологи назвали способ распознать рак на первой стадии

Фото Онкологи назвали способ распознать рак на первой стадии
Фото Онкологи назвали способ распознать рак на первой стадии

Nso.ru

В большинстве случаев злокачественную опухоль поджелудочной железы у пациентов выявляют на поздних стадиях. Врачи-онкологи рассказали, как выявить болезнь сразу.

Британские врачи-онкологи назвали действенные способы выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях. Об основных признаках болезни сообщили медиа.

Врачи рассказали, что у большинства пациентов рак поджелудочной железы выявляют, как правило, на последних стадиях заболевания, когда опухоль успела разрастись и распространиться по всему организму.

Распознать болезнь на первой стадии можно, если внимательно следить за своим самочувствием. Чем раньше диагностирован рак, тем эффективнее будет лечение.

Основные признаки рака поджелудочной на раннем этапе заболевания – это потливость, чувство тревоги, головокружения и обмороки.

Со временем, когда опухоль разрастается, человек начинает терять вес и аппетит, при этом у него заметно подскакивает уровень сахара в крови, появляется чувство постоянной усталости.

Сейчас ученые не знают причину развития злокачественных опухолей поджелудочной железы у человека. Однако точно известно, что факторами риска являются пожилой возраст и панкреатит, сообщают РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал о самых неожиданных симптомах рака.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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