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общество

Под Новосибирском 16 мигрантов разливали контрафактный алкоголь на подпольном заводе

Фото Под Новосибирском 16 мигрантов разливали контрафактный алкоголь на подпольном заводе
Фото Под Новосибирском 16 мигрантов разливали контрафактный алкоголь на подпольном заводе

Кадр из видео ГУ МВД по Новосибирской области

В посёлке под Новосибирском бутлегеры организовали массовое производство контрафактного алкоголя.

Сотрудники полиции изъяли 28 литров контрафактного алкоголя рядом с посёлком Советским под Новосибирском. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что производили алкоголь в здании бывшей птицефабрики, недалеко от посёлка. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что здесь работают 16 трудовых мигрантов.

«В одном из корпусов оперативники обнаружили работающую полуавтоматическую линию по розливу спиртосодержащей жидкости. В помещении работали 16 трудовых мигрантов. О масштабах криминального бизнеса позволяет судить факт обнаружения на складе более 300 тысяч единиц стеклотары и 900 тысяч бутылочных крышек», – отметила Ирина Волк.

Правоохранители изъяли 28 тысяч литров алкоголя. Среди них было 900 канистр с сырьём и более 60 тысяч «готовых» бутылок: с этикетками водки, виски и коньяка известных отечественных и международных брендов.

По предварительным данным, алкоголь сбывали на территории Новосибирской области. По факту изготовления и сбыта нелегального алкоголя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных марок»). Нарушение статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, шестерых мигрантов привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ. Сотрудники полиции сейчас пытаются установить всех организаторов и участников по производству контрафактного алкоголя.

Напомним, ранее в Новосибирске полицейские задержали производителей почти двадцати видов поддельного алкоголя.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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