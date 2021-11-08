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Прокуратура в Новосибирской области проверит качество обеспечения детей с СМА лекарствами

Фото Прокуратура в Новосибирской области проверит качество обеспечения детей с СМА лекарствами
Фото Прокуратура в Новосибирской области проверит качество обеспечения детей с СМА лекарствами

Фото pixabay.com

Прокуратура Новосибирской области выяснит, насколько качественно в регионе детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) обеспечивают необходимыми препаратами. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что по публикациям СМИ о проблеме с предоставлением лекарств организовали проверку.

В фонде помощи детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) «Звезда на ладошке» рассказали, что родители четверых подопечных в Новосибирской области не могут добиться выдачи лекарств, а именно препаратов «Спинраза» и «Рисдиплам». Из-за этого несовершеннолетние остаются без поддерживающей терапии.

О проблеме написали ряд СМИ, в том числе Сиб.фм. Региональная прокуратура 8 ноября сообщила, что начала по публикациям проверку.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания детям бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА», — говорится в сообщении пресс-службы.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее информация о проблеме заинтересовала региональное управление Следственного комитета. Там также начали проверку. В «Звезде на ладошке» рассказывали историю 7-летнего Егора, у которого осталось 4,5 флакона необходимого препарата, этих «запасов» ребёнку хватит на один месяц. Аналогичная ситуация ещё у троих детей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
лекарства
прокуратура
Новосибирск
проверка
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