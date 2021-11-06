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общество

Следком проверит жалобы на нехватку лекарств для детей с СМА в Новосибирске

Фото Следком проверит жалобы на нехватку лекарств для детей с СМА в Новосибирске
Фото Следком проверит жалобы на нехватку лекарств для детей с СМА в Новосибирске

Фото pixabay.com

Благотворительный фонд «Звезда на ладошке» рассказал о нехватке препаратов для поддержания здоровья детей с СМА.

В Новосибирске следственный комитет проверит жалобы родителей на нехватку лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, ранее в новосибирском фонде «Звезда на ладошке» рассказали, что не могут получить лекарства для поддержания здоровья детей с СМА. Сотрудники поделились историей одного из пациентов, 7-летнего Егора. У мальчика осталось 4,5 флакона необходимого лекарства, которого хватит на один месяц. Кроме Егора препарат необходим ещё трём детям.

Речь идёт о медицинских препаратах «Спинраз» и «Рисдиплам». Они предназначены для поддерживающей терапии детей с СМА. Перерывы в лечении могут повлиять на здоровье, поэтому принимать их необходимо регулярно.

Отреагировали на информацию в следственном комитете регионе.

«Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению детей бесплатными лекарственными препаратами», – отметили в Следкоме.

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на нехватку лекартва для детей с эпилепсией.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Теги

Новосибирская область
лекарства
дети
Следственный комитет
проверка
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