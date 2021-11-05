В Новосибирской области дети с СМА не могут получить лечение

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области дети, страдающие спинальной мышечной атрофии, не могут получить лечение.

Родители детей с СМА в Новосибирской области не могут добиться выдачи лекарств для поддержания здоровья несовершеннолетних, сообщили в фонде «Звезда на ладошке».

«У семьи трехлетнего Егора осталось четыре с половиной флакона необходимого лекарства. Мама мальчика говорит, что этого хватит только на месяц», – рассказали сотрудники фонда.

Препарат рисдиплам, предназначенный для поддерживающей терапии детей с СМА, необходимо принимать регулярно. Перерывы в лечении грозят серьезными проблемами со здоровьем.

Помимо Егора, лекарства нужны еще трем детям в Новосибирской области, которые страдают от СМА. Спинально мышечная атрофия является генетическим заболеванием, поражающим нейроны спинного мозга ребенка.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области коронавирусом заболели более 7 тысяч детей.