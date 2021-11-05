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общество

В Новосибирске 7 тысяч детей заболели коронавирусом

Фото В Новосибирске 7 тысяч детей заболели коронавирусом
Фото В Новосибирске 7 тысяч детей заболели коронавирусом

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области у 7 тысяч детей выявили COVID-19.

В новосибирском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что в регионе COVID-19 заболели свыше 7 тысяч детей.

«57 детей находится в больницах. Цифры госпитализированных постоянно меняются, в крайне тяжелом состоянии и на аппаратах ИВЛ детей нет», – уточнили в Оперштабе.

На утро 4 ноября в Новосибирской области коронавирус выявили у 7 069 несовершеннолетних. Число больных ковидом детей в последнее время растет, однако большинство из них находится на домашнем лечении.

Всего в регионе госпитализировано свыше 3 тысяч пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, продлят ли режим нерабочих дней в Новосибирской области после 7 ноября.

Сиб.фм писал, что более 50 процентов жителей Новосибирска выступают против продления локдауна.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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