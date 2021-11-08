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общество

Россиянам выплатят по 5700 рублей за нерабочие дни

Фото Россиянам выплатят по 5700 рублей за нерабочие дни
Фото Россиянам выплатят по 5700 рублей за нерабочие дни

Pixabay.com

Деньги придут всем гражданам Российской Федерации, которые работают по официальному трудовому договору.

Средства россияне получат на банковские карты. Выплаты за период нерабочих дней составят 5700 рублей, сообщили СМИ.

Все официально трудоустроенные граждане Российской Федерации получат свои деньги за период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней на территории страны по 7 ноября с сохранением заработной платы для сотрудников. Деньги россияне получат в обычном размере, так как согласно законодательству, нерабочие дни не считаются праздничными или выходными.

А вот дни с 4 по 7 ноября включительно оплачиваются в двойном размере. Учитывая реальный размер средней зарплаты россиян, финансисты подсчитали, сколько денег получат работники за это время. Так, реальный размер средней зарплаты в стране – 25 тысяч рублей, следовательно, дни с 1 по 3 ноября стоят 3410 рублей. Сотрудникам, которые вышли на работу в один из праздничных дней, положена оплата труда в размере 2272 рублей.

Получается, что в среднем россияне получат по 5700 рублей за весь период нерабочих дней, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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