Рост цен на жильё в новостройках в Новосибирской области оказался в 1,7 раза выше объявленного

Фото Максима Николаева

Среднедушевые денежные доходы россиян в III квартале 2021 года выросли на рекордные 8,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При увеличении до 15 % доступность жилья в Новосибирской области должна возрасти. Однако в реальности, даже с учётом субсидий, средневзвешенный срок ипотеки растягивается, что свидетельствует об обратной ситуации. Рост цен на квартиры в новостройках в 1,7 раза выше объявленного, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей) в III квартале 2021 года выросли на рекордные 8,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А это один из ключевых индикаторов благосостояния населения, подчеркнул независимый аналитик Сергей Николаев.

Увеличились и среднедушевые доходы, которые отличает ярко выраженный сезонный характер. Как правило, пиковых значений они достигают в IV квартале.

График показывает, что в III квартале 2020-го среднедушевой доход составлял 34 984 рубля, а в 2021-м — 40 402 рубля.

По словам Николаева, это связано с государственными субсидиями, которые выделяются в том числе для поддержки ипотеки. Но есть вопросы к уровню инфляции.

«В том же отчёте Росстата есть индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья в III квартале 2021 года с разбивкой по регионам. Исходя из этих данных, рост цены квадратного метра на вторичном рынке составил в Новосибирской области к IV кварталу 2020 года 4,4 процента, а на первичном рынке 11,4 процента», — отметил эксперт.

Аналитик обратил внимание, что при росте среднедушевого дохода на 15 % жильё в регионе должно стать более доступным, но в реальности ситуация иная. Даже с учётом субсидий средневзвешенный срок ипотеки растёт, цены на новостройки повысились на 19,7 %, что в 1,7 раза выше объявленного «потолка», констатировал эксперт.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что покупка жилья в ипотеку в Новосибирской области в 2022 году может стать менее доступной, чем до пандемии.