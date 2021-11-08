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Саблистка София Позднякова борется за звание лучшей спортсменки 2021 года

Фото Саблистка София Позднякова борется за звание лучшей спортсменки 2021 года
Фото Саблистка София Позднякова борется за звание лучшей спортсменки 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Фехтовальщица из Новосибирска София Позднякова претендует на звание спортсменки 2021 года. Она вошла в тройку лидеров Национальной спортивной премии.

Двукратная олимпийская чемпионка из Новосибирска София Позднякова вошла в тройку лидеров национальной спортивной премии 2021 года. Она борется за победу в номинации «Гордость России: спортсменка года».

В Минспорта Новосибирской области рассказали, что на первом этапе конкурса были определены по 6 кандидатов в каждой категории. Затем народное голосование выбрало тройку сильнейших.

Вместе с Софией Поздняковой за победу в спортивной номинации борются Светлана Ромашина (синхронное плавание) и Мадина Таймазова (дзюдо).

Всего лауреатами Национальной спортивной премии станут 18 персон – их выберут по итогам голосования экспертного совета из числа известных спортсменов, тренеров, политиков и деятелей культуры России.

Имена победителей будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Напомним, новосибирская спортсменка София Позднякова в 2021 году стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио – 2020 в личном и командном первенствах.

За победу в Токио саблистка получила вознаграждение в размере 8 миллионов рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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