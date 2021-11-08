Саблистка София Позднякова борется за звание лучшей спортсменки 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Фехтовальщица из Новосибирска София Позднякова претендует на звание спортсменки 2021 года. Она вошла в тройку лидеров Национальной спортивной премии.
Двукратная олимпийская чемпионка из Новосибирска София Позднякова вошла в тройку лидеров национальной спортивной премии 2021 года. Она борется за победу в номинации «Гордость России: спортсменка года».
В Минспорта Новосибирской области рассказали, что на первом этапе конкурса были определены по 6 кандидатов в каждой категории. Затем народное голосование выбрало тройку сильнейших.
Вместе с Софией Поздняковой за победу в спортивной номинации борются Светлана Ромашина (синхронное плавание) и Мадина Таймазова (дзюдо).
Всего лауреатами Национальной спортивной премии станут 18 персон – их выберут по итогам голосования экспертного совета из числа известных спортсменов, тренеров, политиков и деятелей культуры России.
Имена победителей будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Напомним, новосибирская спортсменка София Позднякова в 2021 году стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио – 2020 в личном и командном первенствах.
За победу в Токио саблистка получила вознаграждение в размере 8 миллионов рублей.
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