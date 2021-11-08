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Срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократили с 1 года до 6 месяцев

Фото Срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократили с 1 года до 6 месяцев
Фото Срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократили с 1 года до 6 месяцев

Фото Сиб.фм

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, теперь действует не в течение года, а всего 6 месяцев, обнаружили граждане, войдя 8 ноября в личные кабинеты на портале «Госуслуги».

Срок действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19 сократился с 1 года до 6 месяцев, обнаружили граждане, войдя 8 ноября в свои личные кабинеты на портале «Госуслуги».

Редактор сайта «АиФ-Новосибирск» получил второй компонент вакцины от коронавируса 22 июля 2021 года. В личном кабинете отмечалось, что сертификат действует год — до 22 июля 2022-го. Однако 8 ноября период действия был обновлён, теперь существующим QR-кодом владелец может пользоваться до 22 января будущего года.

Официальных заявлений об изменении срока действия сертификата от правительства или Роспотребнадзора не было.

Напомним, что с 8 ноября в России начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца. Все сертификаты, сформированные ранее, будут автоматически переформатированы до 1 марта 2022 года.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

госуслуги
коронавирус
сертификат
вакцинация
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