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В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

Фото В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
Фото В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

Фото из открытых источников

8 ноября в России вступили в силу изменения формы сертификата о вакцинации против COVID-19 и о перенесённом коронавирусе.

С понедельника, 8 ноября, привитым от коронавируса в России начали выдавать сертификаты о вакцинации нового образца. Также документы в новом формате стали получать переболевшие.

Теперь сертификат содержит не только основные сведения об обладателе и вакцинации. В него входит информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесённом COVID-19 (для переболевших). Кроме того, предусматривается место для QR-кода.

Документ формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Но получить его можно и в бумажном формате.

Сертификаты, выданные до изменений, автоматически переоформятся на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года, пояснили в Минздраве РФ.

Напомним, ранее Сиб.фм подробнее писал об особенностях нового сертификата, в том числе о том, как можно отличить его от поддельного.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Россия
коронавирус
вакцинация
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