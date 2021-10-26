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Новые сертификаты о вакцинации начнут выдавать россиянам в ноябре

Фото Новые сертификаты о вакцинации начнут выдавать россиянам в ноябре
Фото Новые сертификаты о вакцинации начнут выдавать россиянам в ноябре

Фото Сиб.фм

Федеральный Минздрав утвердил новую форму сертификата вакцинации от коронавируса.

В Министерстве здравоохранения РФ утвердили новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19 и о перенесённом ранее коронавирусе. 25 октября соответствующий приказ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Приказ вступит в законную силу 8 ноября, и после этого россиянам начнут выдавать документы о вакцинации нового образца. Сертификаты, которые были оформлены до этого числа, поменяются автоматически до 1 марта 2022 года на портале «Госуслуги».

В сертификате будет отображаться следующая информация: фамилия, имя и отчество гражданина, прошедшего вакцинацию; дата рождения и пол, а также адрес проживания и дата оформления документа. Дополнительно в сертификат будут включены данные об уже сделанных прививках, ревакцинации, сведения о медицинских противопоказаниях и о перенесённых ранее заболеваниях. Также в сертификате нового образца будет отображаться и QR-код о сделанной вакцинации.

Запись формируется на русском и английском языках в течение трёх календарных дней после введения препарата. При необходимости получить сертификат можно будет и на бумажном носителе.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске вводится система QR-кодов. Теперь в театры и музеи города можно будет попасть только при наличии QR-кода о вакцинации.

Напомним, 26 октября в Новосибирской области объявили режим нерабочих дней. Он продлится с 30 октября по 7 ноября, но власти региона не исключают и дальнейшее продление этого периода, а также ужесточение мер, призванных замедлить темпы ухудшения эпидемиологической ситуации.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
коронавирус
сертификат
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