«Это как 6 авиакатастроф каждый день»: ученый рассказал о ситуации с COVID-19

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Ректор Сибирского государственного медицинского университета Евгений Куликов рассказал об истинном положении дел с коронавирусом в стране.

Ученый назвал сложившуюся ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране катастрофой и упрекнул россиян в равнодушии в своем Telegram-канале.

«Заголовки новостей «Новый антирекорд суточной смертности» уже никого не удивляют, а между тем это как шесть огромных лайнеров Boeing, которые падают ежедневно. При этом когда случается авиакатастрофа – в стране объявляют траур, люди сочувствуют погибшим и их близким, а сейчас люди мирно живут и ходят без масок», – заявил ученый.

Он упрекнул россиян в равнодушии и порекомендовал обратить внимание на очереди из машин «скорой», видео из ковидных госпиталей и не верить слухам. Ученый подчеркнул, что игнорирование проблемы не спасет от болезни, так как вирус передается воздушно-капельным путем и «от него не спрячешься в Турции».

Единственным шансом побороть пандемию Куликов назвал массовую вакцинацию. Именно массовость вакцинации поможет выработать коллективный иммунитет и защитить людей от дальнейшего распространения заболевания.

Ранее Сиб.фм писал, что в РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19.