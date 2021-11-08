В Новосибирске ожидаются морозы до -18 градусов с середины ноября

Сиб.фм

Начавшаяся рабочая неделя в Новосибирске будет теплой, температура воздуха не опустится ниже -5 градусов.

В понедельник, 8 ноября, температура воздуха в Новосибирске установится на уровне 0° C. Такой же теплой будет и вся рабочая неделя.

Морозы придут в Новосибирск только к середине ноября. В ночь на 17 ноября столбики термометров упадут до -18° C, днем температура поднимется до -10° C. Холода продержатся до конца месяца. Кроме того, каждый день будут идти осадки в виде снега.

А пока жители Новосибирска могут наслаждаться последними неморозными днями. По данным сайта gismeteo.ru, в течение предстоящей недели в Новосибирске ночная температура будет колебаться от -1...-5° C градусов, а днем ожидается от -0...-6° C градусов. Также высокая вероятность снегопадов.

Ранее Сиб.фм писал о потеплении на рабочей неделе с 8 по 12 ноября.