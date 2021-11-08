Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске без вести пропал 16-летний подросток

Фото В Новосибирске без вести пропал 16-летний подросток
Фото В Новосибирске без вести пропал 16-летний подросток

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

Жителей Новосибирска просят помочь в поисках 16-летнего Евгения Меньшикова, который пропал 2 ноября в Калининском районе.

В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка Евгения Меньшикова. Мальчика не могут найти со 2 ноября 2021 года. Объявление о пропаже было опубликовано в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Подростка разыскивают по следующим приметам: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые. В день пропажи мальчик был одет в чёрную куртку, чёрную толстовку с капюшоном и чёрные спортивные брюки с белым рисунком по боковым швам. На ногах у него также были чёрные кроссовки. С собой у Евгения была чёрная сумка через плечо.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, или тех, кто его видел после 2 ноября 2021 года, просим сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112», – попросили в поисково-спасательном отряде.

Напомним, ранее в Новосибирске пропал 8-летний мальчик на самокате в районе «Панорамы». Было известно, что ребёнок ушёл гулять утром перед школой и не вернулся домой. В тот же день мама пропавшего обратилась в полицию. Поздно вечером ребёнка нашли живым.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14746
Онколог назвал главную причину любого рака
12643
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
10418
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9543
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9229
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8527
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8452
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя