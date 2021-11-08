В Новосибирске без вести пропал 16-летний подросток

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

Жителей Новосибирска просят помочь в поисках 16-летнего Евгения Меньшикова, который пропал 2 ноября в Калининском районе.

В Новосибирске разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка Евгения Меньшикова. Мальчика не могут найти со 2 ноября 2021 года. Объявление о пропаже было опубликовано в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Подростка разыскивают по следующим приметам: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светло-русые. В день пропажи мальчик был одет в чёрную куртку, чёрную толстовку с капюшоном и чёрные спортивные брюки с белым рисунком по боковым швам. На ногах у него также были чёрные кроссовки. С собой у Евгения была чёрная сумка через плечо.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, или тех, кто его видел после 2 ноября 2021 года, просим сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112», – попросили в поисково-спасательном отряде.

Напомним, ранее в Новосибирске пропал 8-летний мальчик на самокате в районе «Панорамы». Было известно, что ребёнок ушёл гулять утром перед школой и не вернулся домой. В тот же день мама пропавшего обратилась в полицию. Поздно вечером ребёнка нашли живым.