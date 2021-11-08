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В Новосибирске пассажир выстрелил в водителя «Яндекс.Такси»

Фото В Новосибирске пассажир выстрелил в водителя «Яндекс.Такси»
Фото В Новосибирске пассажир выстрелил в водителя «Яндекс.Такси»

Фото из Instagram @taxii_yandex

Клиент «Яндекс.Такси» в Ленинском районе Новосибирска дважды выстрелил в водителя из-за конфликта, тот был доставлен в больницу. В МВД по факту инцидента начали проверку.

В минувшее воскресенье, 7 ноября, в Ленинском районе Новосибирска на остановке «Пархоменко» произошёл конфликт между клиентом и водителем «Яндекс.Такси». Пассажир дважды выстрелил в автомобилиста, тот был госпитализирован.

«Ранил ногу и руку. Заявитель — водитель такси. Автомашина Hyundai Solaris «Яндекс.Такси», — сообщили в службе 112.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области заявили, что в полиции начали по факту инцидента проверку. В ведомстве полагают, что стрелял пассажир из травматического пистолета. Личность мужчины остаётся неизвестной, поскольку после произошедшего он скрылся. Правоохранители его разыскивают.

Напомним, в конце октября в Новосибирске произошла другая ситуация с водителем «Яндекс.Такси». Он избил пассажирку из-за низкой стоимости поездки, которую установил агрегатор. В результате она получила травмы ног и была вынуждена ждать новую машину ночью на улице.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
такси
МВД
Яндекс
Новосибирск
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