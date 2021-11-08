В Новосибирске родные погибшего в ДТП мужчины ищут свидетелей аварии

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Вечером 27 октября в Калининском районе автомобиль сбил 39-летнего мужчину. Он получил серьёзные травмы и был госпитализирован, а 1 ноября скончался, так и не приходя в сознание. Водитель с места аварии скрылся и остаётся ненайденным до сих пор. Родные погибшего разыскивают автомобилиста и возможных свидетелей трагедии.

1 ноября в Новосибирске скончался 39-летний Андрей Штаудингер. Мужчина умер в одном из медучреждений, куда попал после ДТП, так и не придя в сознание. До юбилея он не дожил нескольких дней.

Трагедия случилась вечером 27 октября на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и 2-го Краснодонского переулка в Калининском районе. Штаудингер попал под колёса неизвестного авто и получил серьёзные травмы головы. Водитель с места происшествия скрылся.

По информации HГC, в тот вечер мужчина вышел в магазин за хлебом. Сбит он был на пешеходном переходе, где размещён знак ограничения скорости 40 км/ч.

«Травмы были жуткие — в гробу его невозможно было узнать. У него остались двое детей и жена. Она до сих пор не может прийти в себя», — сообщила родственница погибшего.

Родные Штаудингера опасаются, что виновник сможет избежать ответственности, и ищут свидетелей аварии.

Напомним, в Новосибирске также разыскивают возможных очевидцев ДТП в Первомайском районе. Правда, оно произошло ещё в 2020 году. 13 октября водитель Mazda сбил женщину возле дома № 1/9 по улице Одоевского. Она получила серьёзные травмы.