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В Новосибирске ищут свидетелей аварии с пострадавшим пешеходом в Первомайском районе

Фото В Новосибирске ищут свидетелей аварии с пострадавшим пешеходом в Первомайском районе
Фото В Новосибирске ищут свидетелей аварии с пострадавшим пешеходом в Первомайском районе

Pixabay.com

Автомобиль «Mazda» наехал на пешехода днем 13 октября 2020 года. Полиция все еще ищет свидетелей ДТП.

ДТП произошло в Первомайском районе Новосибирска. Днем 13 октября 2020 года водитель автомобиля «Mazda» ехал по улице Одоевского. Около дома №1/9 он наехал на пешехода. Женщина получила тяжелые травмы.

Новосибирская полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102), 232-81-80, 232-13-00. Полицейские гарантируют анонимность.

Ранее сообщалось, что в полицейском главке проверили новосибирских полицейских после опоздания на смертельное ДТП. Экипаж ДПС приехал на место аварии спустя час, из-за чего виновника ДТП определить не удалось.

Сиб.фм писал, что сегодня, 30 октября, в Новосибирской области водитель иномарки погиб в страшном ДТП с тягачом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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