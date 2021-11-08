Жителей Новосибирска предупредили о сходе снега с крыш из-за потепления

Фото Густаво Зырянова

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 8 по 10 ноября в Новосибирске ожидается потепление до +1 градуса. При такой температуре возможен сход снега с крыш, предупредили в мэрии.

После окончания нерабочих дней в Новосибирск придёт потепление, говорят синоптики. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 8 по 10 ноября воздух прогреется до +1 градуса.

«Руководители управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда и владельцы административных зданий должны обратить особое внимание на состояние крыш, срочно принять меры по их очистке от снега и льдообразований», — предупредили в мэрии.

Места возможного схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций должны быть огорожены сигнальными лентами, подчеркнули в городской администрации.

Жителей многоквартирных домов в мэрии призвали убрать снег и сосульки со своих балконов и карнизов.

Напомним, популярные погодные сервисы обещали на этой неделе потепление до +4. Согласно прогнозам, сильнее всего воздух прогреется в среду.