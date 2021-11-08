В Новосибирске скончался епископ всея Сибири Силуян Килин

Фото Кафедрального собора во имя Рождества Богородицы

5 ноября в Новосибирске скончался протоиерей Силуян, который был епископом всея Сибири 29 лет.

Вечером 5 ноября в одной из больниц Новосибирска на 83-м году жизни скончался епископ всея Сибири Силуян (Килин). Он был старейшим архиереем Русской православной старообрядческой церкви.

Священнослужитель Силуян был епископом в Сибири на протяжении 29 лет. Он родился 15 мая 1939 года в селе Подойниково в Алтайском крае. Получил домашнее образование, а бабушка обучила его основам веры.

В 1961 году стал послушником епископа Кишинёвского Никодима (Латышева). В конце 1966 года его рукоположили в сан иерея к Покровскому храму в Кишинёве, где он также служил и настоятелем.

В 1990 году по назначению Митрополии Силуяна возвели в сан протоиерея. Позднее, в 1992 году, собор РПСЦ восстановил Новосибирскую и всея Сибири епархию, а протоиерея избрали кандидатом в сан епископа. Епископская хиротония прошла 18 октября 1992 года в столице России.

С 2018 года владыка Силуян окормлял старообрядческие приходы на территории введённых ему епархий Новосибирской, Тюменской и Омской областей, Республики Алтай и Алтайского края.

Известно, что за неделю до смерти владыку Силуяна госпитализировали в одну из городских больниц по неизвестной причине. Он умер 5 ноября.

Напомним, ранее в Новосибирске любитель-хоккеист Константин Гнездилов скончался в раздевалке после матча. Сиб.фм выяснил у врачей, почему умер игрок любительской команды.