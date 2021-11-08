В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего парня, напавшего с ножом на подростка

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Уголовное дело возбуждено против 17-летнего подростка, ранившего своего сверстника колото-резаным предметом в ходе конфликта.

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело против 17-летнего подростка, который ранил незнакомого несовершеннолетнего парня колото-резаным предметом в ходе уличной ссоры.

Инцидент произошел днем на улице Покрышкина в Новосибирске. 17-летний подросток нанес не менее одного удара колото-резаным предметом 17-летнему потерпевшему. Ранее подростки не были знакомы. Пострадавшего подростка доставили в больницу, а виновника задержали.

«По данному факту в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия», – сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела.

Ранее Сиб.фм писал, что 16-летний новосибирец попал под суд за разбойное нападение на школьников ради смартфонов.