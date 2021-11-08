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общество

В Новосибирской области впервые 400 человек заболели COVID-19 за сутки

Фото В Новосибирской области впервые 400 человек заболели COVID-19 за сутки
Фото В Новосибирской области впервые 400 человек заболели COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 12 пациентов в возрасте от 49 до 95 лет.

По данным на утро 8 ноября, в Новосибирской области зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости – ещё 400 человек заболели COVID-19. Общее количество заражённых достигло 73 962 случаев коронавируса, включая 7 329 случаев у несовершеннолетних детей. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Сообщается о смерти ещё 12 пациентов от коронавируса, в большинстве случаев погибшие – люди пенсионного возраста. Это 6 мужчин в возрасте 63 лет, 70 лет, 73 лет, 73 лет, 82 лет и 88 лет, а также 6 женщин в возрасте 49 лет, 57 лет, 77 лет, 80 лет, 93 лет и 95 лет. За весь период пандемии в регионе умерли от коронавируса 3 486 человек.

При этом в регионе критически низкие показатели по выздоровлению от коронавируса. Всего поправились 54 773 пациента, из них 79 – за минувшие сутки. По сравнению с темпами заболеваемости этот показатель отстаёт в 5 раз.

В ковидные госпитали региона госпитализированы 3 724 взрослых пациента и 59 детей – это люди с положительным тестом на коронавирус и подозрением на него. Среди них ещё 341 пациент находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Число сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 2 789 706.

Количество обращений в медучреждения с симптомами ОРВИ за сутки: 1 695.

Напомним, в Новосибирской области закончились нерабочие дни. По заявлению губернатора Травникова, их не будут продлевать. Однако в регионе предложили ввести дополнительные ограничения, в частности, обязательную вакцинацию для курьеров и работников гостиниц.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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