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общество

В Новосибирске предложили ввести обязательную вакцинацию курьеров и работников гостиниц

Фото В Новосибирске предложили ввести обязательную вакцинацию курьеров и работников гостиниц
Фото В Новосибирске предложили ввести обязательную вакцинацию курьеров и работников гостиниц

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области обязательную вакцинацию могут распространить на доставщиков товаров и работников гостиниц и общежитий.

В понедельник, 8 ноября, руководитель Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов предложил расширить перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. В список включены курьеры по доставке товаров, а также сотрудники гостиниц и общежитий.

По словам Щербатова, Роспотребнадзор подготовил и направил на рассмотрение губернатора перечень предложений по ужесточению антиковидных мер. Это требуется для того, чтобы сдерживать темпы распространения коронавируса.

«Темпы прироста заболеваемости коронавирусом на минувшей неделе составили 15 процентов, это ниже, чем неделей ранее (19 процентов), но ситуация всё же остаётся сложной, напряжённой», – сказал Щербатов на совещании в правительстве 8 ноября.

Он подчеркнул, что в ходе мониторинга продолжают выявляться факты нарушений требований о масочном режиме и социальном дистанцировании.

В связи с этим ведомство предложило расширить перечень категорий сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, а также ввести требование о наличии QR-кодов при посещении кафе и ресторанов.

Напомним, 8 ноября власти Новосибирской области приняли решение не продлевать нерабочие дни.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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