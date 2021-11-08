В Новосибирске предложили ввести QR-коды при посещении кафе и ресторанов

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8 ноября главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов предложил ввести QR-коды при посещении заведений общепита.

В Новосибирской области планируют ввести QR-коды при посещении кафе и ресторанов. Такое предложение в адрес губернатора Андрея Травникова подготовил глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Об этом он заявил на совещании в правительстве 8 ноября.

«В связи со сложной, напряжённой ситуацией по коронавирусу в регионе мы подготовили и направили в ваш адрес предложение о новых ограничениях. В частности, предлагается распространить систему QR-кодов на организации общественного питания – кафе и рестораны», – сказал Александр Щербатов.

Главный санитарный врач также отметил, что в списке предложений также прописано расширение перечня лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Среди них – курьеры по доставке товаров, а также работники общежитий и гостиниц.

В настоящее время обязательная вакцинация в Новосибирской области распространяется на сотрудников сферы услуг и госслужащих.

Напомним, 8 ноября власти региона приняли решение не продлевать нерабочие дни.