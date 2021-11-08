«Затаились, ждём»: новосибирские антипрививочники рассказали, что заставит их вакцинироваться от COVID-19

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8 ноября в Новосибирской области зафиксировано 400 новых случаев заражения коронавирусом – это рекорд с начала пандемии. Медики и учёные сходятся во мнении, что самым надёжным способом защиты от инфекции является вакцинация, но антипрививочников по-прежнему остаётся немало.

Несмотря на доводы вирусологов, многие продолжают думать, что вакцинация может навредить здоровью. Сиб.фм поговорил с несколькими противниками прививок и узнал, почему они избегают вакцинации и при каких условиях согласились бы сделать прививку.

Повсеместный вход по QR-коду

«Принуждение к вакцинации вызывает обратную реакцию. Чем больше придумывают ограничений для непривитых, тем больше в голове возникает причин не делать прививку. В теории я бы привилась, если бы ограничения коснулись моих детей. Например, если бы детей непривитых родителей перевели на дистанционку или не пускали бы на секции и кружки», — рассказала жительница Новосибирска Ирина (имя изменено).

Она также добавила, что подумала бы над вакцинацией, если бы вход по QR-коду сделали повсеместным и при этом проверяли личность владельца. Штраф сибирячка рычагом воздействия не считает.

Крупный штраф или запрет на отдых

Другая собеседница Сиб.фм — Елизавета — призналась, что максимально оттягивает момент вакцинации вместе с супругом из страха осложнений. Оба переболели.

«На фоне того, как сильно растёт смертность от коронавируса, сейчас, когда большое количество населения привито, призывы к вакцинации, честно говоря, пугают. Любой нормальный человек думает: а вдруг это связано? Ведь когда не было принудительной вакцинации, смертность была ниже», — отметила она.

Также девушка напомнила, что вакцинация не гарантирует защиты от заражения, как и того, что болезнь будет протекать исключительно в лёгкой форме.

Елизавета полагает, что в конце концов с прививками «доберутся до всех», но пока есть возможность ждать, лучше ждать.

«Что могло бы заставить сделать прививку прямо сейчас — путёвка на отдых или штраф серьёзный, тысяч на 50 рублей. Пока этого нет, — затаились, ждём», — подытожила сибирячка.

Похожее мнение высказала горожанка Оксана. Сподвигнуть на вакцинацию её мог бы запрет на выезд за границу или веские аргументы в пользу того, почему здоровому организму с нормальной иммунной системой нужна вакцина. Но не штрафы.

Что предлагают привитые?

Татьяна решительно выступает за вакцинацию и считает, что опасных для общества антипрививочников следует жёстко наказывать, в том числе «дикими» штрафами.

«Антипрививочники, на мой взгляд, — безответственные и отвратительные люди, которые не заботятся о себе. И пусть бы умирали под ИВЛ, так им и надо, вот только они и других заражают.

Я считаю, что их всех нужно наказывать жёсткими ограничениями и дикими штрафами, раз у нас нет в стране смертной казни. А ждать, пока они все перемрут, забрав с собой попутно ещё кучу людей, нет времени, нужно принимать жёсткие административные меры», — констатировала она.

По мнению Сергея, повлиять на ярых противников прививок могли бы запрет на продажу алкоголя или «ощутимые» штрафы. Как вариант мужчина также предложил начать выплачивать вакцинированным по одному размеру прожиточного минимума в регионе.

«А QR-коды и другие ограничения сломить ситуацию не помогут», — резюмировал он.

Напомним, 8 ноября главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов предложил распространить обязательную вакцинацию на курьеров и работников гостиниц и общежитий.