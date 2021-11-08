Жительница Новосибирской области пожаловалась на угрозы от переписчика населения

Фото Валентина Лутаева/Сиб.фм

Когда жительница города Куйбышев Новосибирской области отказалась отвечать на вопросы переписи, женщина-переписчик начала угрожать сибирячке участковым.

В городе Куйбышеве Новосибирской области местная жительница пожаловалась на действия переписчика — женщина рассказала, что после того, как она отказалась отвечать на вопросы переписи, переписчица начала угрожать ей вызовом участкового. Инцидент произошёл 25 октября.

"Просто она (переписчица — прим. ред.) начала задавать такие вопросы — как мы работаем, наш график, как мы добираемся до дома. Как мы заработали на дом, как мы его купили. То, что вообще ее не касается, — рассказала жительница Куйбышева журналисту Сиб.фм. — Мы не стали отвечать на эти вопросы, на что она сказала, что к нам придет участковый, с нами будет разговаривать по-другому, мы обязаны на эти вопросы отвечать. И мы распрощались с ней, потому что — а зачем?".

Женщина пояснила, что не поняла, причём тут участковый и что конкретно её семья нарушила, просто отказавшись участвовать в переписи населения.

"Любой человек даже отвечать на такие вопросы не будет, кроме старых людей", — добавила жительница Новосибирской области.

Собеседница Сиб.фм рассказала, что обсуждала инцидент со многими знакомыми, которым вопросы переписи тоже странными.

"У знакомых спрашивали, есть ли у них водонагреватели, вот это вот всё, — продолжила женщина. — Я не понимаю этих вопросов, с какой целью это спрашивают? Что расположено дома, есть ли в доме вода, держите ли скотину. Приходили другие переписчики и тоже задавали такие непонятные вопросы. Но полицией пугали только нас, правда".

Журналист Сиб.фм дозвонилась до горячей линии переписи населения, где специалист пояснила, что перепись является строго добровольной.

"Если вы не хотите отвечать на какой-то вопрос, вы можете его пропустить, если не хотите участвовать — никаких санкций за это не будет", — пояснила оператор.

При этом специалист отметила, что переписчик не может угрожать вызовом участкового — это как минимум неправомерно.

"Можно позвонить в территориальный орган Росстат, пожаловаться на работу переписчика, также можно обратиться на участок, к которому прикреплён переписчик", — добавила оператор.

Перепись населения в Российской Федерации стартовала 15 октября. Она продлится месяц — до 14 ноября. Процессом переписи, его организацией и координацией руководит Росстат. Одна из главных целей, с которой проводится перепись населения в России, — точное определение тех категорий граждан, которым необходима адресная социальная помощь.

Напомним, жителям области необходимо ответить на 33 вопроса в переписной анкете – с их помощью будет определена не только численность проживающих на территории региона граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.