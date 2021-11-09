19-летнего новосибирца отдали под суд за пьяное ДТП с двумя погибшими

Фото управления ГИБДД Новосибирской области

Жителя Новосибирской области обвинили в том, что он погубил двух пассажиров иномарки, сев за руль в нетрезвом состоянии.

Искитимская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Черепановского района, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Трагедия произошла 17 января 2021 года на участке «Чуйского тракта» в Искитимском районе. 19-летний парень за рулем автомобиля Honda Civic, в салоне которого находились 2 человека, выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с фурой.

«Обвиняемый (находился) в состоянии алкогольного опьянения, без полиса обязательного страхования транспортного средства. В результате ДТП пассажиры, находящиеся в автомобиле обвиняемого, погибли на месте от полученных травм», — говорится в сообщении прокуратуры.

Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек. Уголовное дело передано в Искитимский суд. Если молодого человека признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 9 ноября лишённая прав девушка попала в ДТП на каршеринговом авто в Новосибирске.