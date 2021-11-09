Бастрыкин взял на контроль дело об угрозах коллекторов взорвать школу № 207 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительнице Новосибирска угрожали взорвать школу № 207 из-за долгов коллекторам – дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В ноябре жительница Новосибирска пожаловалась на угрозы коллекторов взорвать школу № 207 из-за долгов. Инцидент поручил проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Напомним, ранее жительница Новосибирска Наталья С. заняла 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. Семь недель женщина исправно платила по 1 902 рубля, а затем внесла всю оставшуюся сумму в размере 5 тысяч рублей. По итогу она отдала около 19 тысяч рублей.

Однако спустя время женщине и её родственникам начали поступать звонки от коллекторов с угрозами. В том числе и её матери, которая работает преподавательницей в школе № 207, а также её коллегам. Коллекторы угрожали взорвать школу, если заёмщица не выплатит ещё 23 тысячи рублей, которые она якобы осталась должна.

Вскоре проверкой угроз занялись в полиции Новосибирска. Накануне дело на контроль взял руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить о происшествии, о котором сообщали СМИ. В частности, была опубликована информация о том, что 29-летней жительнице Новосибирска, а также её родственникам поступили угрозы от коллекторов якобы из-за финансовых обязательств», – сообщили в СК РФ.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о похожем инциденте – в Иркутской области 30-летний коллектор из Новосибирска угрожал расправой учителям из-за чужого долга. Мужчине предъявили обвинение в самоуправстве, дело передали в Новосибирск.