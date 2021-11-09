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Часть россиян получит по 2000 рублей с 8 ноября 2021 года

Фото Часть россиян получит по 2000 рублей с 8 ноября 2021 года
Фото Часть россиян получит по 2000 рублей с 8 ноября 2021 года

Pixabay.com

Части россиян деньги начали поступать на карты в понедельник, 8 ноября.

Стимулирующие выплаты в размере 2 тысяч рублей получат некоторые категории пенсионеров, сообщили медиа.

Деньги получат пенсионеры, которые получают пенсию на карту банка ВТБ. Стимулирующие выплаты от банка начали приходить россиянам в понедельник, 8 ноября. Сегодня деньги начали получать те пенсионеры, которые перевели свои деньги на банковскую карту в сентябре. По условиям стимулирующей программы, выплата в размере двух тысяч рублей зачисляется пенсионеры на следующий месяц после перевода первой пенсии на карту банка.

Деньги можно потратить на любые нужды, в том числе их можно обналичить. Эксперты банковской организации отметили, что пенсионеры, участвующие в этой программе, имею право на получение трех тысяч бонусных рублей на сетевую карту магазина «Магнит», которые можно потратить в любом магазине сети. При этом акции не суммируются, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат дополнительные деньги от ПФР с 1 января 2022 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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