В Новосибирске дорожник попытался забрать телефон у женщины за съёмку ремонта дороги в снег

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

8 ноября в Новосибирске прохожие сняли на видео, как дорожники укладывают асфальт в слякоть в ночи.

Вечером в понедельник, 8 ноября, в Новосибирске дорожники начали укладывать асфальт в слякоть. Прохожих это удивило, они начали снимать такой ремонт дороги, однако едва не поплатились телефонами.

Так, одна из женщин начала записывать видео, как рабочие укладывают асфальт на мокрый и грязный снег поздно вечером. В это время к ней подошёл один из рабочих и попытался рукой закрыть объектив камеры. На видео он спросил у женщины: «Зачем тебе это надо?» Затем рабочий ушёл, видно на записи НГС.

«Мало того что бюджетные деньги тратятся впустую, так рабочие ещё руки распускают!» – возмутилась женщина.

В комментариях многие новосибирцы вспомнили, как сами часто становились свидетелями аналогичного ремонта. Например, до этого рабочие в слякоть чинили дорогу на улицах Крылова, Ленина и Пирогова.

«Новосибирские дорожники настолько погодостойкие, что и метровый сугроб им не страшен», «Там на противоположной стороне асфальт не только на снег, но и на люки положили», «Почему оставляют такое безобразие безнаказанным?» – написали новосибирцы.

Напомним, ранее в Новосибирске рабочим в Советском районе региональный министр транспорта сделал замечание о ремонте дорог в снег. Однако в этот же день дорожники продолжили укладывать асфальт прямо в снегопад.