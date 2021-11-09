Экс-директора НИИТО Садового потребовали посадить на 5 лет за хищение 1,3 млрд рублей

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Прокуратура Центрального района потребовала для экс-директора НИИТО Михаила Садового наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 850 тысяч рублей.

В Центральном районном суде Новосибирска состоялись прения по делу бывшего руководителя Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового. По версии следствия, он, будучи директором института, принимал активное участие в хищении бюджетных средств, встроив в систему закупок медоборудования, препаратов и расходных материалов для НИИТО несколько фирм-посредников. Каждая из компаний накручивала свой процент к закупочной цене, в результате, уверены правоохранители, таким образом в период с 2009 по 2017 гг. было похищено около 1,3 млрд рублей.

Садовому предъявили обвинение в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере, а также отмывании денег. В 2019 году экс-директор НИИТО признал свою вину, заключил досудебное соглашение. Дело бывшего руководителя института суд рассматривает с января 2021 года. Накануне состоялись прения, в ходе которых государственный обвинитель запросил для Садового наказание в виде 5 лет лишения свободы и 850 тысяч рублей штрафа.

По другому делу о хищениях в НИИТО, которое было выделено в отдельное производство, проходят бывшая заведующая аптекой при институте, представители компании, управляющей фирмами-поставщиками, а также консультант руководителя института по стратегическому развитию. Последний объявлен в международный розыск.

Приговор Михаилу Садовому планируется огласить 11 ноября.

Напомним, ранее экс-топ-менеджера клиники Мешалкина Евгения Покушалова осудили на 2,5 года колонии за хищение 1,9 млрд рублей.