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«Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске
Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские водители жалуются на заваленные снегом парковочные карманы: многие с горечью иронизируют, что с приходом зимы в городе начался «фестиваль снежного уродства».

После первого же сильного снегопада Новосибирск зарос грязными сугробами – вдоль дорог образовались серые баррикады, а тротуары покрылись слоем снежной каши. Автомобилисты утверждают, что спецтехника чистит асфальт только в районе Красного проспекта, а на улицы в километре от мэрии «забыла дорогу». Так ли это, проверил фотограф Сиб.фм Густаво Зырянов — он прогулялся по улицам Советской, Римского-Корсакова, Писарева и Ленина.

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 2

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 3

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 4

Жители Новосибирска жалуются на некачественную уборку дорог от снега. Некоторые отмечают, что город каждый год сталкивается с этой проблемой.

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 5

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 6

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 7

«Снегоотвалы есть во всех районах Новосибирска. Мне больше всего жаль родителей с колясками, которые должны проталкиваться через кучи снега, чтобы просто погулять с ребёнком», — сказала журналисту Сиб.фм сибирячка Ольга.

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 8

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 9

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 10

Водитель Максим посетовал, что не может припарковать машину из-за не чищеных карманов. «У нас действительно убирают снег только на Красном проспекте, в других местах улицы просто забыли, что такое дорога. Каждую зиму начинается какой-то фестиваль снежного уродства», — сказал он.

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 11

«Вот бы ещё улицы не посыпали химическими реагентами, просто делают лужи в зимнее время года. А потом всё это поплывёт в почву, будет отравлять и нас, и животных. Я уже не говорю о том, что всё это делает с обувью», – добавила студентка Елена.

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 12

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 13

Фото «Фестиваль снежного уродства»: водители раскритиковали уборку дорог и парковок в Новосибирске 14

Напомним, на совещании 9 ноября мэр Анатолий Локоть поручил убрать кучи снега с улиц Новосибирска, а также проконтролировать качественную уборку дорог. Глава города отметил, что чаще всего от снеговых отвалов страдают парковочные карманы и пешеходные переходы.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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