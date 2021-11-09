Мэр Локоть потребовал убрать снежные отвалы с улиц Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Анатолий Локоть поручил разобраться со снеговыми отвалами в парковочных карманах и на пешеходных переходах Новосибирска.

В Новосибирске начался зимний сезон, мэр Анатолий Локоть поручил проследить за качеством уборки снега с улиц. Об этом глава города заявил на аппаратном совещании с главами районов и руководителями департаментов мэрии Новосибирска 9 ноября.

Доклад о зимнем содержании улиц Новосибирска представил заместитель мэра Олег Клемешов. По его словам, для борьбы с гололёдом будет использоваться соль, отсев дробления горных пород и реагент «Бионорд». При этом Клемешов обратил внимание на обращение жителей города о некачественной уборке дорог.

«Мы опять повторяем те ошибки, которые периодически допускали в прошлом году, – отметил заместитель мэра. – Речь идёт об остатках снега в прилотковой части и на техполосе. Я не скажу, что сейчас они активно мешают движению, но тем не менее, если мы будем продолжать их копить, дойдём и до аварийных ситуаций и увеличения количества ДТП».

Сообщение поддержал мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что зимний сезон только начался, но вместе с ним началось и складирование снега на придорожной части. Отдельно глава города отметил ситуацию на улице Фрунзе и Красном проспекте.

«Во-первых, ставлю задачу вывезти этот снег. Как правило, снеговые отвалы появляются в двух местах: либо на парковочных карманах, либо на пешеходных переходах. Обращаю внимание и на качество уборки снега. Второе поручение – разработать предложение с тем, чтобы решить проблему с наполнением штатного состава, потому что нам не хватает отдельных категорий. Мы покупаем новую технику, но важно, кто будет на ней работать», – отметил Локоть.

Напомним, ранее жители Дзержинского района в Новосибирске пожаловались на неубранный снег и лёд.