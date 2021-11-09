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Хоккейные клубы «Сибирь» и «Торпедо» обменялись игроками

Фото Хоккейные клубы «Сибирь» и «Торпедо» обменялись игроками
Фото Хоккейные клубы «Сибирь» и «Торпедо» обменялись игроками

Фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Торпедо» произвели обмен игроками: в Новосибирск перешёл нападающий Антон Шенфельд, а в Нижний Новгород — защитник Николай Демидов.

В составе хоккейного клуба «Сибирь» появился новый игрок — нападающий Антон Шенфельд, ранее выступавший за нижегородский «Торпедо». Из новосибирского клуба в нижегородский при этом перешёл защитник Николай Демидов, получился обмен.

Шенфельд начал заниматься хоккеем в Магнитогорске, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) дебютировал в составе «Металлурга» в сезоне 2012/13. Также форвард играл в «Ладе», в состав «Торпедо» вошёл в 2018 году.

Всего в КХЛ спортсмен сыграл 437 матчей и набрал 181 очко. На его счету также 25 матчей в плей-офф и четыре очка (0+4).

Напомним, ранее в октябре «Сибирь» по обмену с СКА получила сразу двух форвардов: Егора Спиридонова и Владислава Каменева. В петербургский клуб тогда перешёл форвард Валентин Зыков.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сибирь
хоккей
обмен
кхл
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