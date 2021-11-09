Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Северной столице полицейские задержали 18-летнего мигранта, его подозревают в изнасиловании воспитанницы детского дома.

В Санкт-Петербурге следователи начали доследственную проверку по заявлению об изнасиловании 17-летней воспитанницы детского дома. В преступлении подозревают мигранта, с которым девушка познакомилась через соцсети. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на местное издание.

Как сообщил источник, заявление об изнасиловании девушки поступило от воспитателя детского дома. В нём отмечалось, что преступление произошло 5 ноября около 16:00 на проспекте Культуры. Нападавший – азербайджанец, которому накануне исполнилось 18 лет. Он изнасиловал 17-летнюю девушку, угрожая ей ножом.

Полицейские задержали мигранта в тот же вечер по горячим следам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же вечер по горячим следам в парадной указанного дома мигранта задержали. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Новосибирской области полицейские задержали 25-летнего парня, который напоил и изнасиловал школьницу.