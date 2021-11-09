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общество

«Ни одна вакцина не защищает на 100 процентов»: вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в разгар вакцинации

Фото «Ни одна вакцина не защищает на 100 процентов»: вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в разгар вакцинации
Фото «Ни одна вакцина не защищает на 100 процентов»: вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в разгар вакцинации

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Стремительный рост заболеваемости от COVID-19 осенью 2021 года вызывает вопросы. Антирекорды четвёртой волны пандемии коронавируса особенно шокируют на фоне почти 60 миллионов вакцинированных в России. Почему возникла такая ситуация – Сиб.фм собрал мнения специалистов.

В ноябре 2021 года среднесуточная заболеваемость в России достигла 40 тысяч человек, а смертность превысила порог в 1190 человек за сутки. Антирекорды четвёртой волны намного опережают статистику второй и третьей волн, а ведь тогда вакцинированных было гораздо меньше. Сейчас заболеваемость и смертность от COVID-19 растут, хотя в России уже 60 млн вакцинированных и около 9 млн человек должны иметь иммунитет после заболевания. Почему так происходит?

Ни одна вакцина не защищает организм человека на 100 процентов, напоминает вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. «Спутник V» считается лучшей российской прививкой от коронавируса, но её эффективность составляет 92 процента.

Фото «Ни одна вакцина не защищает на 100 процентов»: вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в разгар вакцинации 2

Ещё одна причина происходящего – более опасный «дельта»-штамм коронавируса.

«Организм инфицированного новым вариантом вируса человека производит примерно в 50 раз больше вируса. Поэтому он намного заразнее, чем прежний вариант», – отметил вирусолог.

Плюс «дельта»-штамм более устойчив к вакцине, которую разработали для «уханьского» (исходного) варианта COVID-19.

«Многие думали, что вакцину разработают, мы все покроемся золотой бронёй и коронавирус отступит навсегда. Наивное предположение.

Всё-таки иммунитет не вечен», – считает Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

«Даже вакцинация с запредельным уровнем антител не гарантирует, что мы не заболеем. Помимо антител, многое зависит от штамма, вирусной нагрузки, длительности контакта... Зато прививка гарантирует, что не умрём, что переболеем как обычной респираторной инфекцией, без поражения лёгких, сосудов и всех остальных жизненно важных органов», – рассказывал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Фото «Ни одна вакцина не защищает на 100 процентов»: вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в разгар вакцинации 3

По официальным данным, лишь 2 % вакцинированных россиян заболевают коронавирусом. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко в октябре 2021 года.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что известно о статистике летальности от COVID-19 россиян, сделавших прививку.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

эпидемия
прививки
коронавирус
COVID-2019
вакцинация
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