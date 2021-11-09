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общество

Оплата за нерабочие дни: сколько начислят россиянам за вынужденный простой в ноябре 2021 года

Фото Оплата за нерабочие дни: сколько начислят россиянам за вынужденный простой в ноябре 2021 года
Фото Оплата за нерабочие дни: сколько начислят россиянам за вынужденный простой в ноябре 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Каким образом отдых с 30 октября по 7 ноября отразится на доходах жителей Новосибирской области — в тексте Сиб.фм.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими в регионе 20 октября 2021 года. При этом законодательно этот период не относился ни к праздникам, ни к выходным.

Тем не менее, если с 1 по 3 ноября сотрудник выполняет свои обязанности по рабочему графику, работодатель должен оплатить его работу по стандартной ставке.

Тем, кто вышел на работу 4 ноября, положена оплата в двойном размере — в эту дату отмечается День народного единства, закреплённый в качестве календарного праздника.

Сотрудникам, которые не работали на протяжении всего периода с 30 октября по 7 ноября, заработная плата должна быть выплачена в соответствии с трудовым договором. Снижать её размер нельзя.

Информация об этом опубликована в указе, подписанном Владимиром Путиным 20 октября 2021 года.

О том, что «коронавирусные каникулы» не должны повлиять на размер зарплаты жителей Новосибирска и области, заявил и министр промышленности и торговли Андрей Гончаров в эфире «Вести Новосибирск».

Напомним, по закону работодатель не обязан увеличивать оплату за работу с 1 по 3 ноября, но может это сделать по собственной инициативе.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
заработная плата
оплата
нерабочие дни
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