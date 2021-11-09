Оставаться в безопасности: как сохранить деньги начинающему инвестору

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Вложение инвестиций – это хороший и доступный способ приумножить капитал. Однако людей, которые стали жертвами мошенников в этой сфере становится все больше.

Разбираемся, какие схемы используют мошенники и как от них защититься вместе с начальником управления операций с ценными бумагами МТС Банка Романом Дмитриевым.

«Для формирования оптимального инвестиционного портфеля нужно провести тестирование, правильно составив риск-портфель на основе планируемой суммы инвестиций, сроков, ожидаемого дохода и рисков», – отмечает эксперт.

Каждый может сделать это самостоятельно, но тогда вам понадобятся минимальная подготовка и знания экономики. Кроме того, можно обратиться к грамотному финансовому консультанту или в проверенную инвесткомпанию. Оценить свои знания можно в специальном тесте в приложении МТС Инвестиции.

Рассмотрим самые распространенные схемы мошенничества.

Финансовые пирамиды

Подобные организации действуют по принципу: те, кто пришёл раньше, зарабатывают за счёт тех, кто пришёл позже. В начале вам обещают необычно высокую доходность, новых вкладчиков вдохновляет успешный опыт других участников, они вкладывают последние деньги, и даже берут кредиты. Как результат – тысячи вкладчиков лишаются своих сбережений и попадают в ловушку из накопившихся долгов и обязательств.

«Несмотря на плохую репутацию, люди вкладываются в пирамиды из-за желания быстрых и легких денег. Даже если понимают, что не все гладко. Какое-то время вкладчики получают неплохую прибыль, но пирамида рано или поздно рушится. Новых вливаний денег не хватает для выплаты обещанного дохода и все заканчивается. Люди теряют вложенное», – подчеркивает Дмитриев.

Как распознать финансовую пирамиду?

Финансовые пузыри и пирамиды позиционируют себя как серьёзные, стабильные проекты, однако есть признаки, которые выдают их недобросовестные намерения:

инвестиционная деятельность ведется без лицензии. Проверенные компании всегда размещают лицензии на сайте или в презентации проекта;

в рекламе сообщается о гарантированной прибыли. Согласно ФЗ «Об инвестфондах» можно обещать, но не гарантировать. На рынке никто не может точно знать, сколько заработает;

указан слишком высокий уровень доходности за короткий срок. К примеру, за месяц больше, чем при банковском вкладе за год;

нет информации об уставном капитале фонда, можно посмотреть в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц);

организация находится в процессе ликвидации.

Обратите внимание на следующие данные о компании в ЕГРЮЛ:

организация с недавней регистрацией;

минимальный уставной капитал, для ООО это 10 тысяч рублей;

в рекламе фигурирует не генеральный директор, а другое лицо;

в Банке данных исполнительных производств можно найти информацию обо всех непогашенных и взысканных через суд долгах. Если компания или руководитель есть в этом списке, это повод усомниться в её репутации.

Лжеброкеры

«Бывают нескольких видов. Их цель – втянуть жертву в одну из рискованных инвестиционных схем. Лжеброкеры убеждают, что любой может заработать на фондовых и валютных биржах. Они умело пользуются финансовыми терминами, диаграммами и графиками, скриншотами. Часто являются хорошими психологами и манипуляторами», – рассказывает Роман Дмитриев.

Фейковая биржа

Вы получаете инструкцию как совершить сделку и быстро заработать, затем дают ссылку на биржу, якобы проверенную собеседником. Свою первую сделку вы закрываете с хорошей прибылью. На первый взгляд инструкция работает, а вы продолжаете проводить сделки, но только в одном направлении. В итоге, оказывается, что биржа не настоящая, она является симулятором фондового рынка и тренажером для трейдеров с функцией пополнения счета. Это значит, что деньги можно внести, но нельзя вывести.

Существует и более продвинутый сценарий. В соцсетях, приложениях для знакомств или в онлайн-игре с вами знакомится человек. Вы общаетесь и через несколько недель ваш новый друг рассказывает, как его знакомый зарабатывает хорошие деньги на бирже. Далее история повторяется по рассмотренной ранее схеме.

Нечестный посредник

В данном случае вы отдаёте деньги брокеру, он инвестирует их за процент от прибыли и предлагает обучить вас проведению сделок. В финале аферист умудряется получить деньги за обучение, депозит и пропасть.

У честного посредника всегда есть лицензия Банка России на проведение финансовых операций на бирже, а также лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность, на управление активами. Профессиональный специалист не будет спамить предложениями своих услуг в личных сообщениях.

Как не дать себя обмануть?