Побег «кировского стрелка»: как опасный преступник сбежал из психбольницы в Новосибирске и какое его ждет наказание

Фото Сиб.фм, пресс-службы ГУ МВД по Новосибиркой области, скриншоты из видео с каналов "ОТС", "Вести Новосибирск" в YouTube

Сбежавший из психиатрической клиники житель Новосибирска Евгений Артамонов был отправлен на принудительное лечение за выстрел в полицейского. Пять лет спустя он оказался в больнице, где лечат обычных людей. Журналист Сиб.фм разбирался, почему преступник вдруг оказался рядом с законопослушными гражданами, и что ждёт пойманного беглеца за побег.

4 ноября полицейские объявили в розыск 50-летнего жителя Новосибирска Евгения Артамонова. В рядовой, казалось бы, ориентировке была указана важная деталь – мужчина сбежал из психиатрической клиники. При этом правоохранители не отметили, что беглец потенциально опасен, а зря – в 2016 году его судили за прицельный выстрел в полицейского. И друг он оказался на свободе.

Стрелок-репетитор

22 октября 2015 года в информационном поле Новосибирска появилась важная новость – следователь отдела полиции «Кировский» 42-летний Анатолий Белоусов был госпитализирован после огнестрельного ранения в область плеча. Пуля, пробив оконное стекло угодила правоохранителю в район лопатки. Рана оказалась не тяжёлой, вскоре Белоусова отправили на лечение домой, но для силовиков найти стрелка стало делом принципа.

В первую очередь сыщики отработали версию нападения на следователя из-за его профессиональной деятельности – хочешь-не хочешь работа сталкивает полицейских с представителями криминального мира, многие из которых затем таят злобу на правоохранителей. При этом выстрел был прицельный: стреляли с расстояния примерно 150-200 метров. Однако в случае с Белоусовым найти человека, прямо заинтересованного в его гибели, не удалось.

Четыре дня спустя следователи заявили – подозреваемый задержан. Выйти на след «кировского стрелка» удалось в результате «грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», заявили в ведомстве. Задержанный – 44-летний Евгений Артамонов. Его личность тогда вызвала большое удивление у непосвященных – да, одинокий, да, жил в коммуналке, да, нелюдимый, но без вредных привычек не пил, не курил, по утрам стабильно устраивал утренние пробежки. Подрабатывал репетиторством – преподавал английский язык и математику.

Уже после задержания стало известно о богатом прошлом Артамонова. Он оказался бывшим милиционером, с боевым опытом, приобретенным в Нагорном Карабахе, призёром масштабных соревнований по стрельбе. Сам ветеран признался, что однажды занял первое место в соревнованиях, где участвовали 200 человек.

Страсть к стрельбе Артамонов сохранил и после увольнения из органов. В комнате коммунальной квартиры оперативники обнаружили три кустарно собранных пистолета, около сотни патронов, в том числе самодельных, оптический прицел, взрывпакет, электродетонатор, бездымный порох. Артамонов признался полицейским – он выстрелил в окно райотдела, но ранить Белоусова не хотел, всё произошло случайно. Никакой связи между мужчинами следователи не обнаружили. На время расследования задержанного поместили под стражу в следственный изолятор.

Сошёл с ума

В день, когда Артамонову в суде избирали меру пресечения, он заявил журналистам, что оружие ему было необходимо для самообороны, поскольку за ним установлена слежка, и его хотят убить. Выстрел, по его словам, произошёл совершенно случайно: на курок он нажал непроизвольно, споткнувшись на дороге у райотдела. Версия едва ли тянула на правду, поэтому была принята за попытку оправдаться за тяжкое преступление. В отношении Артамонова было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: покушение на убийство, нелегальный оборот оружия, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Если бы суд признал его виновным, Артамонову грозил срок больше 10 лет заключения.

Однако версию о мании преследования следователи не могли игнорировать. Мужчину отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. В результате он был признан невменяемым.

«Он не может давать показания, понимать характер и значение судебного разбирательства и своего процессуального положения», говорилось в заключении.

В мае 2016 года Кировский районный суд Новосибирска освободил Евгения Артамонова от уголовного преследования и назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице. Стрелок с решением суда не согласился и требовал отпустить его на свободу.

Где лечат преступников-психов?

За Уралом есть только одна психиатрическая клиника, где лечат сошедших с ума преступников, — это «специализированная больница с интенсивным наблюдением», расположенная посреди соснового бора на улице Охотской в Новосибирске. Здесь принудительно лечат преступников совершенно разных мастей – от телефонных мошенников до кровожадных убийц. Психбольница выглядит по-настоящему режимным объектом: здание обнесено высоким забором с колючей проволокой наверху, по которой предполагается проведение электрического тока. Пациенты при этом содержатся в закрывающихся на тяжелые замки камерах и охраняются сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, то есть профессиональными надзирателями.

Учитывая тяжесть преступления, с большой долей вероятности Артамонов был направлен на принудительное лечение именно в эту клинику, откуда сбежать на первый взгляд совсем непросто. Но как пять лет спустя мужчина оказался в больнице на Владимировской, где режим содержания значительно мягче?!

Начальник психбольницы на Охотской говорил журналистам, что ежегодно из клиники, рассчитанной на 200 пациентов, выписывают 45-47 человек. Большинству далеко не сразу дают «путёвку в прежнюю жизнь»: после принудительного стационара больной переходит на лечение в стационар общего типа, а уже затем на амбулаторное лечение. Скорее всего Артамонов, показав положительную динамику своего эмоционального и психического состояния, был переведен в клинику с более мягким режимом содержания, где лечатся законопослушные граждане.

Как сбежал Артамонов?

В психбольнице на улице Владимировской есть отделение судебной экспертизы: туда привозят обвиняемых, которым назначают проведение психолого-психиатрической экспертизы.

«Арестованного там оставляют примерно на 10 дней для проведения исследования. 10 дней он живет там, находится под стражей. Там у них свои отдельные камеры и охраняются они очень хорошо. Параллельно там лечатся обычные больные», — заявил журналисту Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией.

Евгений Артамонов в больнице имел возможность относительно свободно перемещаться.

«Психи разные: есть расконвойные – неопасные больные, они ходят порядок наводят, их выводят на прогулку во внутренний дворик. Есть опасные – они лежат привязанные. Это те, которые кидаются, могут повредить себя или других людей», — заявил источник.

Другой собеседник журналиста Сиб.фм из числа знакомых с ситуацией силовиков, отметил, что Артамонов при побеге проявил изобретательность.

«Он сбежал один. Он сбежал из отделения, куда приходят отмечаться люди, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он принёс какую-то липовую справку и по этой бумажке спокойно вышел на свободу. Потом, когда начали разбираться, что за справка, он уже «сделал ноги». Его уже задержали», — подчеркнул собеседник.

Евгения Артамонова задержали 7 ноября в Краснообске.

Что будет беглецу за побег?

Источник Сиб.фм в правоохранительных органах сообщил, что суд уже решил судьбу Евгения Артамонова: мужчину отправили обратно в клинику на Владимировской, однако на этот раз его поместят в отделение, которое охраняют сотрудники ФСИН, чтобы исключить возможность повторного побега.

Психотерапевт Виктор Новиков отметил, что скорее всего к беглецу будет применено «усиленное лечение», связанное с сильнодействующими препаратами, отчасти подавляющими волю человека.