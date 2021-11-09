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общество

Привитым китайской вакциной добровольцам из Новосибирска отказали в QR-кодах

Фото Привитым китайской вакциной добровольцам из Новосибирска отказали в QR-кодах
Фото Привитым китайской вакциной добровольцам из Новосибирска отказали в QR-кодах

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске добровольцам, которые поставили китайскую вакцину от COVID-19 в рамках клинических испытаний, отказали в выдаче QR-кодов.

Добровольцы, вакцинировавшиеся импортным препаратом в рамках клинических исследованиях в Новосибирске, остались без QR-кодов, сообщили в региональном Минздраве.

«Сведения о вакцинации против коронавируса китайским препаратом не будут занесены в систему ЕМИАС с выдачей QR-кода», – заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

При этом пройти вакцинацию другим препаратом люди не имеют права до декабря 2021 года. Глава Минздрава Новосибирской области объяснил, что вакцина «Конвиденция» не прошла клинические испытания.

Один из добровольцев, поставивших китайскую вакцину, помощник депутата Михаил Рязанцев рассказал журналистам издания «МК-Новосибирск», что принял участие в испытаниях, когда увидел соответствующее объявление в декабре прошлого года. На тот момент ни одна вакцина против COVID-19 не прошла сертификацию, все считались экспериментальными.

Участие в испытаниях было бесплатным. В декабре 2020 года Михаилу поставили первую прививку, а в июле 2021 года – вторую. Оба раза мужчина плохо себя чувствовал после вакцинации, у него поднималась температура до 38,5, лихорадило.

Промежуточные результаты испытаний показали, что у добровольцев выработался высокий уровень антител, однако вакцина осталась незарегистрированной в России. Никого из привитых китайским препаратом россиян не включили в список вакцинированных.

Ранее Сиб.фм писал, что ученые заявили о снижении эффективности вакцин от коронавируса в 2 раза.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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