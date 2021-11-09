Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Пропавшего туриста из Новосибирска нашли мёртвым в горах Алтая

Фото Пропавшего туриста из Новосибирска нашли мёртвым в горах Алтая
Фото Пропавшего туриста из Новосибирска нашли мёртвым в горах Алтая

Фото pixabay.com

В Республике Алтай неделю назад пропал 27-летний турист из Новосибирска. Мужчину нашли мёртвым 9 ноября в горах.

9 ноября в горах Республики Алтай спасатели нашли тело 27-летнего туриста из Новосибирска Виктора Алтухова. Парень ушёл в одиночный поход 1 ноября, но больше не выходил на связь, и его объявили пропавшим.

Напомним, 27-летний турист пропал в Республике Алтай неделю назад. По информации региональной полиции, в этот день в горах был снежный буран. В последний раз живым его видели на маршруте от села Кучерла к Аккемскому озеру. 5 ноября мужчина должен был вернуться назад.

9 ноября Виктора Алтухова нашли как раз в районе Аккемской тропы, он не подавал признаков жизни. Как рассказали спасатели, турист сорвался с огромной высоты и упал на камни.

«Он сорвался с высоты около 150 метров на камни. Поиски проводились с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на 3 группы, обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 16-летнего подростка Евгения Меньшикова, который пропал неделю назад. Накануне стало известно, что мальчик выходил на связь с родными: он сообщил, что вернётся, но своё местонахождение скрыл.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15222
Онколог назвал главную причину любого рака
13017
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
11463
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11003
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
9451
Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8731
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8625
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя