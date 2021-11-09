Пропавшего туриста из Новосибирска нашли мёртвым в горах Алтая

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В Республике Алтай неделю назад пропал 27-летний турист из Новосибирска. Мужчину нашли мёртвым 9 ноября в горах.

9 ноября в горах Республики Алтай спасатели нашли тело 27-летнего туриста из Новосибирска Виктора Алтухова. Парень ушёл в одиночный поход 1 ноября, но больше не выходил на связь, и его объявили пропавшим.

Напомним, 27-летний турист пропал в Республике Алтай неделю назад. По информации региональной полиции, в этот день в горах был снежный буран. В последний раз живым его видели на маршруте от села Кучерла к Аккемскому озеру. 5 ноября мужчина должен был вернуться назад.

9 ноября Виктора Алтухова нашли как раз в районе Аккемской тропы, он не подавал признаков жизни. Как рассказали спасатели, турист сорвался с огромной высоты и упал на камни.

«Он сорвался с высоты около 150 метров на камни. Поиски проводились с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на 3 группы, обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски 16-летнего подростка Евгения Меньшикова, который пропал неделю назад. Накануне стало известно, что мальчик выходил на связь с родными: он сообщил, что вернётся, но своё местонахождение скрыл.