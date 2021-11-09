Пропавший в Новосибирске 16-летний Евгений Меньшиков выходил на связь с родными

Фото из группы ПСО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

16-летний Евгений Меньшиков пропал в Калининском районе Новосибирска 2 ноября и по-прежнему остаётся ненайденным. Однако несколько дней назад с ним удалось связаться по телефону. Школьник пообещал вернуться, но местонахождение скрыл.

8 ноября поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Новосибирской области опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пост о пропаже 16-летнего жителя Новосибирска Евгения Меньшикова. Подросток ушёл в школу 2 ноября из дома в Калининском районе и не вернулся.

Руководитель отряда Алеся Яблонских рассказала Сиб.фм, что заявка об исчезновении школьника поступила поисковикам ещё на прошлой неделе. Распространять ориентировку сразу не стали, поскольку ранее подросток уже уходил из дома. Тогда он отсутствовал двое суток, а когда вернулся, не объяснил родителям, где был.

«Пояснить, где находился, не мог», — уточнила Яблонских.

Также она рассказала, что недавно со школьником удалось связаться.

«Он даже разговаривал по телефону и пообещал вернуться. Но на связь с родными не выходит, домой не вернулся, есть основания волноваться за его здоровье. Местонахождение неизвестно. Сегодня было принято решение о распространении ориентировки, чтобы узнать, где он находится», — пояснила женщина.

Напомним, ранее в Новосибирске разыскивали сразу двоих пропавших в Кировском районе школьников. Один из них, как и Меньшиков, уже уходил из дома.