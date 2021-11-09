Путин назначил председателем Новосибирского областного суда Людмилу Симанчеву

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В Новосибирске должность председателя областного суда была вакантной с 2018 года. Однако в этом году по указу президента Путина пост займёт Людмила Симанчева.

В понедельник, 8 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. На должность председателя Новосибирского областного суда глава государства утвердил Людмилу Симанчеву. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Должность председателя областного суда в Новосибирске была вакантной с октября 2018 года, когда истёк шестилетний срок полномочий бывшей главы Риммы Шатовкиной. Тогда судья проходила по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Новым председателем областного суда стала Людмила Симанчева. Ранее она была заместителем председателя Иркутского облсуда, имеет стаж работы более 40 лет. Известно, что Симанчева является выпускницей юрфака ТГУ, какое-то время работала судьёй в Томском облсуде.

Как указано в документе, в Новосибирской области также появились новые назначения в арбитражном, областном и районных судах. На должностях появились новые зампредседателя и судьи.

Напомним, ранее в Новосибирской области назначили новым заместителем губернатора региона Романа Теленчинова.